JO d'hiver 2022 : Ten Raa va retenter sa chance sur le slalom

La jeune skieuse de 16 ans vit ses premiers Jeux olympiques à Pékin. Elle n'a pas pu terminer le géant lundi, après avoir manqué une porte.

Le paternel, qui a pendant des années amené ses filles Gwyneth et Joyce en Suisse, tous les week-ends, pour s'entraîner sur les pistes, ne peut malheureusement pas partager l'expérience avec la cadette en raison des mesures sanitaires drastiques en Chine. «C'est dommage, regrette Gwyneth. J'aurais préféré avoir un parent, mais on ne peut rien y changer. Et puis je ne suis pas complètement seule, il y a aussi Matthieu Osch». L'autre skieur luxembourgeois, aussi arrivé la semaine dernière à Pékin, sera lui en piste, lundi et mercredi prochains, sur le slalom et le géant.