Royaume-Uni: Une femme offre un stylo au roi, «juste au cas où»

Harry et Meghan furieux: Archie et Lilibet ni prince ni princesse?

En tant que petits-enfants du désormais roi d'Angleterre, Archie et Lilibet, les enfants de Harry et Meghan, sont devenus prince et princesse. Sauf qu'une source a indiqué au Dailymail que Charles III aurait l'intention de les priver du prédicat honorifique d'Altesse Royale (HRH) et du titre de prince et princesse auxquels ils auraient dû avoir droit.

AFP

Selon plusieurs médias, des tensions sur le sujet seraient apparues entre le roi et les Sussex, ces derniers jours, Harry et Meghan arguant que même les filles du prince Andrew, Beatrice et Eugenie, avaient le statut de HRH alors qu'elles n'étaient pas membres actifs de la famille royale.

Derrière ce débat se cache un problème de protection: Harry et Meghan veulent que leurs enfants aient le degré maximum de sécurité. Selon l'expert royal, Phil Dampier, «Laisser Archie et Lilibet devenir prince et princesse mais ne pas avoir le titre de HRH serait un compromis classique». Il souligne que ce fut le cas pour Diana et Fergie, après leur divorce. «Sarah Ferguson est toujours duchesse d'York aujourd'hui».