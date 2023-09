Tendance en chine: Paraître plus mince grâce à un faux nombril

Pour paraître plus minces, des influenceuses chinoises ont trouvé une astuce. Elles utilisent des tatouages éphémères de nombril. Placé au-dessus de leur vrai nombril, lui-même recouvert d’un pantalon taille haute ou une jupe, l’autocollant créé une illusion d’optique. En apparaissant sur la partie visible du ventre, il donne une impression de jambes plus longues et d’un torse plus court. La silhouette paraît ainsi plus élancée, comme chez les personnages de mangas.