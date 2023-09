Tendance TikTok: Ce trait rouge vous dit si vous êtes moche

Les yeux en forme d’amande ont un canthal tilt positif, car le coin externe est légèrement plus haut que l’interne. Dans le cas d’un canthal tilt négatif, l’angle d’inclinaison est inversé, le coin externe de l’œil est plus bas que l’interne.

Les critères de beauté

Cette méthode permet-elle vraiment de dire si une personne est belle ou pas? Janek Lobmaier, maître-assistant à l’Institut de psychologie de l’Université de Zurich et spécialisé dans la perception sociale, répond en commençant par définir la notion même d’attractivité. «En psychologie évolutionniste, le désir humain s’explique ainsi: une personne qui nous paraît attirante a souvent l’air en bonne santé et semble offrir un bon matériel génétique pour la descendance», explique le docteur en psychologie. Certaines caractéristiques sont presque universellement considérées comme attrayantes.

«Chez les femmes, il s’agit entre autres de la féminité, des courbes douces, des os de la mâchoire peu marqués et des visages plutôt étroits», poursuit-il. Chez les hommes, ce n’est pas aussi clair. Des traits trop masculins peuvent aussi être associés au danger et à un manque de compétences sociales».

Selon le Suisse, utiliser le degré d’inclinaison de l’œil comme critère de beauté est quelque chose de nouveau. «En général, on perçoit un visage dans sa globalité, mais des yeux inclinés vers le haut peuvent donner l’air plus jeune et plus éveillé. Alors que s’ils pointent vers le bas, ils peuvent donner une impression de fatigue ou d’âge avancé», analyse-t-il.