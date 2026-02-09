Adidas, Onitsuka Tiger ou plutôt Asics? Cette année, ces baskets seront aux pieds de tous les créateurs de tendances.

Tendances : Ces trois paires de baskets sont les incontournables de 2026

Les sneakers ont conquis notre quotidien depuis de nombreuses années et accompagnent les fashionistas à chaque pas. Le meilleur dans tout ça: ces modèles de baskets iconiques ne sont pas seulement incroyablement cools, ils peuvent aussi être stylés de multiples façons, sans compter sur le fait qu'ils sont extrêmement confortables.

Depuis quelque temps, les baskets rétros ultrafines sont à la mode. Des marques comme Adidas ont ressorti d'anciens modèles à succès tels que la «Samba» ou encore la «Campus». Cette année encore, la silhouette élancée reste très prisée. Mais en 2026, un autre modèle Adidas captive les influenceuses et les créateurs: la basket «Tokyo» a le potentiel de devenir la «it-sneaker» de l'année. Et la «Mexico 66» d'Onitsuka Tiger, particulièrement populaire en jaune, continue de figurer parmi les incontournables absolus.

Mais les baskets fines ne sont pas les seules à avoir le vent en poupe. Les modèles aux airs de chaussures de randonnée ou de trail conquièrent de plus en plus le monde de la mode. Avec l'émergence de l'esthétique gorpcore, des chaussures de sport comme la «Gel-Quantum» d'Asics, la «XT-6» de Salomon ou la «M 2000» de New Balance connaissent un grand succès. La première, en particulier, est considérée comme un véritable classique et une valeur sûre pour les personnes à la pointe de la mode.

Quelle importance accordez-vous au fait que vos sneakers soient à la mode? C'est très important, je veux toujours les derniers modèles. C'est important, mais le confort passe avant tout. Ce n'est pas important du tout, je porte ce qui me plaît. Je ne porte pas de baskets.

Si vous voulez faire partie des créateurs de tendances en 2026, vous devriez investir dans ces trois paires de baskets:

La «Tokyo» d'Adidas

Adidas donne le ton en matière de tendances depuis un bon moment, et cela ne devrait pas changer en 2026. La «Tokyo», qui fait plutôt dans la sobriété, est considérée comme l'un des modèles incontournables de l'année. Tout comme ses prédécesseures, la «Samba» et la «Gazelle», elle séduit par son design sobre et minimaliste, se combine sans effort et a un petit côté rétro très tendance.

La «Mexico 66» d'Onitsuka Tiger

Elle est une habituée parmi les «it-sneakers»: la «Mexico 66» de la marque japonaise Onitsuka Tiger séduit avec sa semelle fine, sa coupe étroite et ses lignes incurvées. Peut-être que cet engouement persistant est aussi lié à l'enthousiasme actuel pour le Japon. Ce qui est sûr, c'est que cette sneaker a un goût de nostalgie et séduit beaucoup de monde par son charme rétro. Le modèle est particulièrement apprécié en jaune vif, comme dans le film iconique «Kill Bill» – une touche de couleur qui ressort vraiment lorsque le reste de la tenue est sobre.

Les modèles «Gel» d'Asics

Les sneakers de randonnée et de trail sont une tendance qui trouve son origine dans le phénomène gorpcore et qui ne devrait pas disparaître de sitôt. Ici, l'esthétique fonctionnelle de l'outdoor rencontre le streetstyle moderne. Ces chaussures se caractérisent par des semelles adhérentes, des matériaux respirants et des éléments stabilisateurs. Les modèles «Gel» d'Asics offrent un confort particulièrement élevé.