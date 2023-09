Exit les logos de grandes marques, le luxe discret a la cote

1 / 10 Oubliées les pièces avec un logo, place aux vêtements sobres et discrets pour cette rentrée. «On va vers un nouveau minimalisme», nous confie Adélaïde Dubucq, styliste personnelle chez Relooking & Queen à Luxembourg. Brice Samba - Instagram Durant le Covid, on a adopté une phase loungewear, on veut garder cet aspect confortable mais élégant. Jodielapetitefrenchie - Instagram Jodielapetitefrenchie - Instagram

Qui dit rentrée, dit souvent arrivée imminente de l'automne, de la fraîcheur et des looks sans prise de tête pour aller au bureau, aussi bien pour les hommes que les femmes. Et les adeptes du rapide et pratique devraient adorer les nouvelles tendances de la rentrée.

Le luxe discret

Oubliées les pièces avec un logo, place aux vêtements sobres et discrets pour cette rentrée. «On va vers un nouveau minimalisme», nous confie Adélaïde Dubucq, styliste personnelle chez Relooking & Queen à Luxembourg. Durant le Covid, on a adopté une phase loungewear, on veut garder cet aspect confortable mais élégant.

Plus c'est large, mieux c'est

«On commence à s'habituer à l'oversize, beaucoup de tailleurs grandes tailles font le show cet automne», glisse la styliste belge. Pantalons, jupes ou shorts, il y en a pour tous les styles. Les grands manteaux et blousons aviateurs ont la cote, «l'univers de la moto fascine toujours» pour les looks mixtes, ajoute celle qui est également conseillère en image.

La maille en veux-tu en voilà

Robe ou gilet, la maille continuera d’apporter une touche cocooning aux tenues de rentrée, toujours dans leur forme la plus dense.

Vestiaire masculin

Pour les femmes, la bonne pioche de cet hiver se trouve souvent dans le vestiaire du chéri ou du papa. Un chemise blanche ou bleue d'homme peut s’accorder facilement avec un pantalon de tailleur. «Je constate que beaucoup vont se tourner vers des vêtements au rayon hommes, car on remarque une qualité parfois supérieure», confie Adélaïde Dubucq.

Des crop-tops hivernaux

Chemises, pulls, tee-shirts: la tendance semble se tourner vers des pièces raccourcies.

Velours, fausse fourrure et plumes

Concernant les matières, le velours fait son retour, tout comme la fausse fourrure et les plumes, bien présentes en défilés. Beaucoup de faux cuirs apparaissent en différents coloris. Le jean reste une pièce intemporelle tandis que la dentelle et le cachemire se révèlent être un choix judicieux.

On ose les couleurs

C'est le grand retour des couleurs fortes des années 80. Pourpre, bordeaux, orange, violet, bleu électrique, on ne lésine pas sur le côté pop des tenues. Le bleu canard et le vert turquoise font légion. C’est également le retour du gris comme couleur passe-partout, avec le bleu marine. Un combo gagnant qui peut prendre le pli sur le noir. La panoplie des couleurs classiques épurées chez l'homme continue à dominer, comme le camel, gris clair, marine ou noir. La palette or, bronze, argent illuminera encore les tenues basiques des femmes. Dans la même veine, les imprimés animaux mettront tout le monde d’accord, le zèbre et le léopard peuvent même se partager la tenue. «Cette rentrée, on ose vraiment associer les imprimés», conclut la styliste de Luxembourg.