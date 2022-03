Cour grand-ducale : Tendre selfie pour les 16 ans du prince Gabriel

La Grande-Duchesse a posté une jolie photo à l’occasion de l’anniversaire de son premier petit-fils, le prince Gabriel.

C’est celui qui l’a fait grand-mère, le 12 mars 2006 : la Grande-Duchesse Maria Teresa a tenu à faire un petit clin d’œil au prince Gabriel, fils du prince Louis et de Tessy Anthony, qui fête aujourd’hui ses 16 ans. Elle a posté un joli selfie sur lequel on la voit poser tout sourire aux côtés de l’adolescent.

La mère de Gabriel, l’ex-princesse Tessy, a également tenu à rendre hommage au prince. Elle a posté une vidéo dans lequel le jeune homme pouffe de rire. «C’est le jeune homme le plus généreux, le plus gentil et le plus aimant que je connaisse», a-t-elle écrit. «Il a les bonnes valeurs pour rendre ce monde meilleur. Je ne pourrai pas être plus fière de ce qu’il est déjà devenu».