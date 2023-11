Tennis: Alcaraz rate ses grands débuts aux Masters

Comme à Paris il y a deux semaines, Alcaraz s’est incliné dès son entrée en lice. Battu par le Russe Roman Safiullin, 45e mondial, lors du Masters 1000 parisien (6-3, 6-4), il a cette fois subi la loi de Zverev, double vainqueur du «tournoi des Maîtres» (2018, 2021) et 7e mondial.

À bout de souffle?

En conférence de presse, il s’est toutefois employé à balayer l’idée qu’il finissait la saison à bout de souffle, après avoir disputé 75 matches, en incluant celui de lundi, et enchaîné depuis août les pépins physiques (dos, pied gauche). «Ce match s’est joué à peu de choses, je l’ai perdu, car il a l’un des plus puissants services du circuit et je n’ai pas su saisir ma chance quand des occasions se sont présentées avec plusieurs balles de break», a-t-il insisté.