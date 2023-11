Tennis au Luxembourg: A Pétange, le Kyotec Open prend du galon

Pour cette édition, la dotation a été augmentée de 25 000 à 40 000 euros, comme l'explique le directeur du tournoi, Alani Urth: «Nous accordons beaucoup d'importance à la qualité de notre plateau et avons reçu en début d'année la visite du vice-président de l'ITF qui nous a encouragés dans ce sens (...) Nous avons obtenu l'aide des sponsors pour pouvoir monter la dotation à 40 000 euros et ainsi entrer dans une nouvelle catégorie de tournois. À partir de l'an prochain, les joueuses classées au-dessus du 250e rang mondial ne pourront plus participer aux tournois dotés de 25 000 euros, et nous voulons continuer à accueillir des joueuses classées aux alentours du 100e rang».