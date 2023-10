Tennis: Les JO-2024, un des «gros objectifs» de Djokovic

Médaillé de bronze en 2008

S’il a été médaillé de bronze en simple pour sa première participation aux JO en 2008 à Pékin, le podium olympique se refuse systématiquement à lui depuis : il a terminé quatrième en 2012 à Londres (battu par Murray et Del Potro) comme en 2021 à Tokyo (battu par Zverev et Carreño), et a été éliminé dès le premier tour en 2016 à Rio, par Juan Martin Del Potro.