Rafael Nadal est-il prêt pour un retour?

«J’ai dit qu’il était possible que 2024 soit ma dernière année, je le maintiens, mais je ne peux pas le confirmer à 100% parce que je ne le sais pas. Après, il y a de fortes chances que ce soit le cas car je connais mon corps», a déclaré Rafael Nadal dans une interview à la chaîne Movistar+, affirmant être «impatient de jouer à nouveau et d’être à nouveau compétitif».

Lundi, il a par ailleurs révélé avoir été opéré au psoas et à la hanche il y a quelques mois. Pour l’heure, il se contente de «trois séances chaque semaine et d’environ 40 minutes». «La douleur est contrôlable. Mais il y a des moments où mon pied ne me laisse pas vivre en paix. Mon espoir est de savoir, à la mi-novembre, comment je serai physiquement. Ce sont les délais que nous nous sommes fixés».

«Est-ce que j’aurais aimé être le joueur de tennis avec le plus grand nombre de Grands Chelems? Sans aucun doute. (…) mais cela ne me frustre pas», a-t-il aussi affirmé, revenant sur la bataille avec Novak Djokovic, pour devenir le joueur avec le plus grand nombre de Grands Chelems remportés – «Djoko» en compte 24 – et affirmant qu’il n’en fait pas «une obsession».