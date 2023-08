Tennis: Serena Williams est maman une deuxième fois

La légende américaine du tennis Serena Williams, a donné naissance à sa seconde fille a annoncé mardi sur Instagram son mari Alexis Ohanian, précisant que mère et fille étaient en bonne santé.

«Bienvenue, Adira River Ohanian», a écrit son père Alexis Ohanian, fondateur du forum en ligne Reddit, se disant aux côtés d’une «nouveau-née heureuse et en bonne santé, et d’une mère heureuse et en bonne santé».