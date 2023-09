Tennis/US Open: Alcaraz, tenant du titre, rejoint Medvedev en demi-finales

Getty Images via AFP

Carlos Alcaraz, tenant du titre, s’est qualifié mercredi pour les demi-finales de l’US Open en battant l’Allemand Alexander Zverev (12e) 6-3, 6-2, 6-4 et affrontera le lauréat 2021 Daniil Medvedev pour une place en finale. «Je me sens très bien sur ce court, à New York. Je suis prêt à affronter Daniil en demies», a lancé l’Espagnol de 20 ans.