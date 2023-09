Tennis/Us Open: Aryna Sabalenka, future n1 mondiale, rejoint Coco Gauff en finale

Getty Images via AFP

Elle restait sur deux échecs en demies à Flushing Meadows et tentera samedi de décrocher un deuxième titre du Grand Chelem, après l’Open d’Australie en janvier. Elle devra pour cela battre la pépite américaine Coco Gauff (6e à 19 ans). «Je serai là, je me battrai sur tous les points, je ferai de mon mieux», a-t-elle promis pour cette finale.

Jeudi, face à une adversaire tout de suite très incisive, Sabalenka a commis douze fautes directes dans le premier set et a été submergée par Keys qui a, elle, réussi douze coups gagnants. Sabalenka a entamé le deuxième set sur de meilleures bases en remportant enfin sa mise en jeu, qui plus est sans laisser le moindre point à son adversaire.

Mais elle est retombée dans ses travers et a concédé un nouveau break pour se retrouver menée 2-1. Elle s’est alors énervée, a échangé quelques mots avec son équipe avant de jeter sa raquette dans leur direction... et d’écoper d’un avertissement. Après cet incident, elle a semblé réussir à canaliser sa frustration en agressivité dans ses frappes. Elle a immédiatement débreaké.

Mais Keys n’a pas désarmé: dans le jeu suivant, sur le service de Sabalenka, plus la Bélarusse frappait fort, plus la balle lui revenait vite, jusqu’à ce que l’Américaine retrouve l’avantage d’un break. Et quand Keys ne réussissait pas de coups fulgurants, c’est Sabalenka toute seul qui se sabordait avec des fautes directes à la pelle (11 dans le deuxième set).