Tennis/US Open: Djokovic «vole» la célébration de sa victime

Une qualification pour une 36e finale en Grand Chelem fêtée avec la célébration de son adversaire: forcément, la scène allait faire réagir. Surtout parce qu’elle mettait, encore une fois, en scène Novak Djokovic. Et, malheureusement pour le Serbe, elle éclipse en partie sa grosse prestation et sa nette victoire (6-3 6-2 7-6) contre Ben Shelton.

Car ce que la majorité du public new-yorkais, des réseaux sociaux et des médias ont retenu, c’est l’imitation du futur numéro un mondial dès la balle de match convertie. Au moment de se rendre au filet pour serrer la main de son jeune adversaire (une poignée plutôt fraîche), «Nole» n’a pas hésité à mimer le fait de raccrocher un téléphone imaginaire… comme l’avait fait l’Américain de 20 ans trois jours plus tôt après son succès contre Frances Tiafoe.

Sa victime n’a pas, non plus, voulu polémiquer sur cet incident. «Je ne l'ai vue qu'après le match, a commenté Ben Shelton. Je n'aime pas quand je suis sur les réseaux sociaux et que je vois des gens qui me disent comment je peux ou ne peux pas célébrer. Quand tu gagnes le match, tu as le droit de faire ce que tu veux. Puis, quand j'étais enfant, j'ai toujours appris que l'imitation est la forme la plus sincère de flatterie.»