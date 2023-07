Svitolina élimine Venus Williams

L'Ukrainienne, demi-finaliste en 2019, affrontera au deuxième tour la Belge Elise Mertens (28e). Le match entre Svitolina et l'aînée des soeurs Williams (43 ans) a été marqué par deux incidents.

Dès le début de la partie, alors qu'elle avait réussi le break et menait 2-0, Williams s'est fait mal au genou droit qu'elle avait enserré dans une bande. Après avoir poussé un cri, elle s'est effondrée au sol près du filet alors que Svitolina débreakait. L'Américaine est parvenue à se relever et à rejoindre sa chaise où elle s'est fait manipuler avant de reprendre la partie. Mais elle a de nouveau perdu sa mise en jeu pour permettre à l'Ukrainienne de mener 3-2 et de conclure la manche malgré deux balles de débreak.