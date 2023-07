Guerre en Ukraine: Les «tensions diminuent» à la centrale nucléaire de Zaporijjia, selon Kiev

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé jeudi à Sofia pour une visite officielle d’un jour destinée notamment à discuter de l’adhésion à l’Otan et à évoquer la livraison d’armes dans une Bulgarie grande productrice de munitions.

«Je vais mener des discussions approfondies avec le Premier ministre Nikolay Denkov, rencontrer le président Roumen Radev, des responsables du gouvernement, parlementaires, hommes politiques et journalistes», a déclaré le chef d’Etat dans un message diffusé sur le réseau social Telegram.

Parmi les sujets au programme, «le soutien à la défense (ukrainienne), l’intégration de l’Ukraine à l’UE et à l’Alliance atlantique, le sommet de l’Otan et les garanties de sécurité». Le nouveau gouvernement, qui affiche ouvertement son soutien à Kiev, a également annoncé son arrivée dans un bref communiqué. Une «déclaration commune» sera signée pour appuyer l’adhésion de Kiev à l’Otan avant le sommet de Vilnius, prévu les 11 et 12 juillet.