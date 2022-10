Moyen-Orient : Tensions en Iran avant la fin du deuil de 40 jours pour Mahsa Amini

Menaces

Dans des images publiées mardi par l’ONG Hengaw, des patrouilles des forces de l’ordre étaient déployées sur des rues menant vers Saqqez au Kurdistan. Selon la même source, deux figures du foot iranien, le légendaire buteur Ali Daei et le gardien Hamed Lak, se trouvent actuellement dans la ville, «souhaitant être présents au 40e jour du deuil» après la mort de Mahsa Amini. Ce jour aura lieu mercredi, et marquera la fin de la période de deuil traditionnelle en Iran.

L’agence de presse officielle Irna a publié mardi soir un communiqué citant la famille de Mahsa Amini et affirmant: «Compte tenu des circonstances et afin d’éviter tout problème malheureux, il n’y aura pas de cérémonie marquant le 40e jour (après la mort) de notre bien-aimée». Une déclaration faite sous pression, selon des militants des droits humains qui s’attendent mercredi à des hommages sur la tombe de la jeune femme.

Des étudiantes «battues»

Au moins une étudiante de 16 ans, Sana Soleimani, a été hospitalisée, selon ce média qui recense les violations des droits humains imputées aux forces de sécurité. «Les parents ont manifesté plus tard devant l’école. Les forces de sécurité ont attaqué le quartier et tiré sur les maisons des riverains», a ajouté 1500tasvir.

Inculpations

L’Autorité judiciaire a comptabilisé plus de 300 manifestants inculpés à Téhéran depuis le début de la contestation et quatre ont été accusés d’une infraction passible de la peine de mort. Les médias d’Etat ont par ailleurs annoncé mardi que plus de 210 autres manifestants ont été inculpés au Kurdistan (ouest), à Qazvin et à Ispahan (centre), accusés d’«atteinte à la sécurité», de «propagande» et d’«agression contre les forces de l’ordre». 105 personnes ont également été inculpées dans la province du Khouzestan, dans le sud-ouest de l’Iran, selon l’agence Irna, citant l’autorité judiciaire locale.