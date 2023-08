Le Danemark va interdire les autodafés du Coran

«Acte fondamentalement méprisant et antipathique», le fait de brûler un Coran «nuit au Danemark et aux intérêts danois», a estimé le garde des Sceaux. Le nouveau texte doit être inclus au chapitre 12 du code pénal, qui traite de la sécurité nationale. «C'est là le coeur et la motivation de ce que nous entreprenons», a-t-il insisté.