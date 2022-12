En Meurthe-et-Moselle : Tentative de féminicide suivie d'un suicide à Briey

Un homme de 59 ans a blessé dimanche à Briey (Meurthe-et-Moselle) sa compagne par arme à feu, avant de retourner l'arme contre lui, a-t-on appris mardi auprès du parquet, confirmant une information du quotidien L'Est Républicain. L'homme se «serait alcoolisé», selon le parquet de Briey, qui attend néanmoins les résultats des examens toxicologiques. Son corps inanimé a été retrouvé par les agents du Raid, appelés en renfort.

La compagne, qui avait trouvé refuge chez des voisins, a été admise aux urgences, sans que son pronostic vital ne soit engagé, précise L'Est Républicain, qui ajoute qu'elle est âgée d'une soixantaine d'années. Le parquet indique que l'auteur des coups de feu et la victime étaient inconnus des services de police et qu'aucune plainte ni intervention antérieure n'avait été enregistrée.