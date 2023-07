Des tentes à la place des hôtels pour loger des migrants

Selon le «Times», le Ministère britannique de l’intérieur a acheté des tentes en anticipant une hausse des arrivées de migrants par la Manche ces prochaines semaines, comme ce fut le cas l’été dernier. Elles visent à remplacer l’hébergement en hôtels, que le gouvernement trouve trop coûteux, alors que le système d’asile s’effondre sous les demandes et le manque de moyens alloués.

Un projet «cruel»

Dans le cadre de son plan pour lutter contre l’immigration illégale, le gouvernement conservateur a promis de réduire la facture de l’hébergement à l’hôtel des demandeurs d’asile – qui s’élève à 2,3 milliards de livres (2,6 milliards d’euros) par an – en utilisant des installations comme des bases militaires désaffectées ou des barges à quai.

Lutte contre l’immigration

Pour la députée travailliste Yvette Cooper, l’achat de tentes «est en partie un aveu que leur propre législation, dont ils avaient promis qu’elle mettrait fin aux traversées par bateau, (...) n’est en fait pas prévue pour fonctionner». Le gouvernement fait de la lutte contre l’immigration l’une de ses priorités et multiplie les mesures pour dissuader les arrivées de migrants.

Le Parlement a validé il y a dix jours la loi controversée et critiquée jusqu’à l’ONU sur «l’immigration illégale». Selon le texte, les migrants arrivant au Royaume-Uni par la Manche n’ont plus le droit de demander l’asile dans le pays. Et Londres prévoit d’envoyer dès la semaine prochaine des demandeurs d’asile dans une barge amarrée à quai dans un port du sud-ouest de l’Angleterre.