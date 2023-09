«On essaie de les sensibiliser à porter une tenue adéquate»

Alors que sur la plage, les jeunes pouvaient suivre les tendances en portant mini-shorts, crop-tops ou joggings préférés, le retour à l'école signe parfois la fin de l'insouciance. Entre la mode et les règles de l'école, il y a bien plus qu'un pas. Certains lycées ont des règles vestimentaires bien spécifiques, avec leurs interdictions. Au lycée Émile-Metz, parents, professeurs et direction planchent sur une nouvelle version du règlement intérieur, jugé «ancien et trop vague». «Dans notre code de vie, il était noté jogging interdit, il ne fallait pas porter quelque chose de trop flagrant, les piercings devaient être peu voyants, on a fait appel à tous les membres du personnel pour faire des modifications adéquates», confie le secrétariat.