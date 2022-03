TER: le renouvellement des rames touche à sa fin

Plus de 400

millions d'euros ont été

investis par la région

Lorraine dans les TER. Les nouvelles rames étaient livrées mercredi.

Pour les années à venir, la région Lorraine poursuivra ses efforts. Les prochaines rames sont commandées et arriveront d'ici 2012. Par ailleurs, de nouvelles tarifications verront le jour cette année pour pouvoir faciliter l'accès à tous les Lorrains et rendre les abonnements plus souples et plus attractifs, notamment pour les étudiants et les usagers transfrontaliers. La Lorraine et le Luxembourg envisagent un système de billetterie commun. Reste à savoir quand...