Guerre en Ukraine: La «tactique de la terre brûlée» de la Russie renforce le soutien à l’Ukraine

Dans le premier, cinq Russes et deux courtiers en pétrole vénézuéliens ont été inculpés pour avoir acheté aux États-Unis des composants électroniques destinés à équiper des avions, des radars ou des missiles, et de les avoir revendus à des entreprises d’armement russes. Dans le second dossier, trois personnes ont été arrêtées en Lettonie et une en Estonie pour avoir tenté d’exporter en Russie une machine de meulage sophistiquée, susceptible d’être détournée à des fins nucléaires.