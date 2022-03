Terrible Tibet

«CURSED MOUNTAIN». Au départ, l'alpiniste Eric Simmons part à la recherche de son frère disparu dans les sommets enneigés de l’Himalaya où il doit finalement affronter d'étranges forces.

Le joueur utilise la télécommande pour accrocher sa corde à la roche, franchir les glaciers, explorer les cavernes et visiter les monastères tibétains. Au passage, il pourra observer d’étranges rites et se battra contre des démons et des moines devenus fous.