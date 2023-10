Le Luxembourg n'a pas relevé son niveau d'alerte attentat

Si l'auteur de l'attentat a pu être neutralisé – la police belge l'a abattu dans un café non loin de son domicile de Schaerbeek – le risque jihadiste continue de peser sur l'Europe, sur fond de recrudescence des actes terroristes et de guerre entre Israël et le Hamas.

«Une menace réelle mais abstraite»

Malgré cette situation particulière, le Luxembourg n'a pas décidé de relever son état d'alerte, maintenu au niveau «2». Concrètement, cela correspond à un niveau «moyen» suivant une menace terroriste «réelle mais abstraite et imprécise», indique le plan de vigilance nationale. Cela entraîne «la mise en œuvre de mesures de vigilance, de prévention et de protection d'intensité variable et temporaire sans induire de contraintes excessives sur la vie économique et sociale».