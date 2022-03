Aux Etats-Unis – Tesla accusée de ségrégation raciale

Aux États-Unis : Tesla accusée de ségrégation raciale

Une agence de l'État de Californie a porté plainte contre Tesla pour discrimination raciale, accusant le constructeur automobile de «ségrégation raciale» sur le lieu de travail.

«Les travailleurs noirs (y) subissent des insultes raciales et des discriminations en termes de tâches, de discipline, de rémunérations et de promotion, ce qui crée un environnement de travail hostile. Les faits dans cette affaires parlent d'eux-mêmes», a-t-il ajouté.

Le California Departement of Fair Employement and Housing a envoyé par e-mail des extraits de la plainte déposée «en fin d'après-midi» dans un tribunal californien, alors que Tesla avait déjà communiqué le matin sur ses poursuites, avant qu'elles ne soient confirmées.

«Tesla s'oppose fermement à toute forme de discrimination et de harcèlement et a une équipe dédiée aux relations entre employés pour répondre et enquêter sur toutes les plaintes», a assuré le groupe dans un communiqué, qui mentionne une enquête de trois ans, portant sur des faits s'étant supposément déroulés dans l'usine de Fremont entre 2015 et 2019.