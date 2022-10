Résultats trimestriels : Tesla double ses profits mais continue d’inquiéter

Getty Images via AFP

Tesla assure que si elle a produit quelque 20 000 véhicules de plus qu’elle en a livré au troisième trimestre, c’est à mettre sur le compte des difficultés d’acheminement aux clients.

Le groupe souligne que sa performance a été freinée par le renforcement du dollar, des coûts plus élevés pour les matières premières et la logistique, ainsi que par les dépenses associées à la montée en puissance de ses nouvelles usines à Berlin, à Austin (Texas), et de production de batteries. «Les investisseurs recherchent surtout l’assurance que la croissance va se poursuivre au quatrième trimestre», remarque Garrett Nelson du cabinet CFRA.