L’Ioniq 6 a été taillée pour voyager

Le bloc de batteries de l’Ioniq 6 est monté sous le plancher, assez bas pour libérer un vaste espace intérieur aux passagers.

Au premier regard, aucun doute, le design de cette Ioniq a été guidé par le souci d’aérodynamisme. Les courbes élancées de la berline électrique promettent de fendre l’air. Avec un coefficient de pénétration dans l’air remarquable de 0,21, les ingénieurs de Hyundai ont réussi leur coup.

Mais avec ces lignes de toit fuyantes, il faudra se contenter d’une capacité de coffre moyenne, et d’une hauteur au plafond un peu juste à l’arrière. Les passagers y jouissent tout de même d’un espace très appréciable grâce à l’empattement géant (2,95 m) et au confort généreux des sièges inclinés et «creusés». Même sensation d’espace à l’avant, avec un intérieur épuré et de grands espaces de rangement.

Les commandes sont regroupées sur un double écran central de deux fois 12,3 pouces, bien agencées mais à la réactivité tactile perfectible. Dommage alors que la quasi-intégralité des directives s’y passent et qu’il faille parfois tendre un peu le bras pour atteindre les touches les plus éloignées. Une fois lancée, la grande (4,855 m) - et lourde (près de deux tonnes) - coréenne montre qu’elle est taillée pour voyager, malgré son fil à la patte. Vive et réactive, même avec le mode Eco enclenché, la Ioniq 6 jouit d’une direction précise et d’une bonne stabilité.

Une bonne autonomie vu son gabarit

Silencieuse, fort bien insonorisée et confortable, elle n’offre que peu de retour de sensations. Mais son atout premier s’avère être son petit appétit. Renforcée par un mode One Pedal ajustable via les commandes au volant - jusqu’à l’arrêt complet- et une régénération optimisée, la consommation reste contenue, sur tous les terrains. Peu gourmande sur autoroute et voies rapides - on reste aisément sous les 20 kWh - elle est frugale sur le réseau secondaire et en ville. Notre relevé cumulé à 17 kWh autorise une autonomie bien supérieure à 400 km avec cette version «long range» (614 km WLTP), un bon score vu son gabarit.

Ajoutez à cela des temps de chargement performants (10 à 80 % en 18 minutes sur borne 350 kW) et la Ioniq 6, fer de lance de la mobilité électrique chez Hyundai, est une sérieuse candidate dans sa catégorie.

On a aimé