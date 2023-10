Test: «Super Mario Bros. Wonder» va cartonner

Une fois n’est pas coutume, Mario et sa clique quittent les champignons pour le Royaume des Fleurs. Hélas, Bowser croise leur chemin et s’empare du pouvoir immense de celles-ci. Si le scénario fait dans le classique, la réalisation est incroyable. À commencer par un level design exquis. En effet, chaque niveau intègre un bestiaire idoine et des mécaniques inédites. On voyage ainsi à travers des mondes colorés dans une ambiance sonore magistrale.