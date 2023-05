États-Unis: Testament de la fille d’Elvis: la veuve Presley accepte un compromis

Getty Images via AFP

Lisa Marie Presley, fille unique de la légende du rock’n’roll, qui a eu sa propre carrière musicale, est décédée subitement à Los Angeles, le 12 janvier, d’un arrêt cardiaque, à l’âge de 54 ans. De son vivant, elle maintenait notamment le contrôle de Graceland, le manoir que possédait son père à Memphis, dans le Tennessee, et où il a été retrouvé inconscient avant sa mort en août 1977. Un endroit devenu un lieu de pèlerinage pour les fans du «King».

«Les familles sont satisfaites»

Priscilla Presley avait contesté ce nouveau testament en janvier: sa défense faisait valoir qu’elle n’avait découvert les modifications qu’après la mort de sa fille et mettait en doute l’authenticité de la signature de Lisa Marie Presley.

Mardi, l’avocat de la veuve, Ronson Shamoun, a annoncé à un juge de Los Angeles qu’un compromis avait été conclu. Aucun détail n’a été divulgué sur cet accord. «Les familles sont satisfaites», a déclaré le conseil à l’extérieur de la salle d’audience. Selon lui, tous les intéressés sont «unis, ensemble et enthousiastes pour l’avenir». Riley Keough est également satisfaite d’avoir mis un terme au litige, a expliqué son avocat, Justin Gold.

Pas de procès

Aujourd’hui âgée de 77 ans, Priscilla Presley a divorcé d’Elvis en 1973, après six ans de mariage. «Je tiens à préciser qu’il n’y a jamais eu de procès intenté à ma petite-fille bien-aimée», a déclaré la veuve dans un communiqué transmis dans son agente. «En tant que famille, nous sommes heureux d’avoir résolu ce problème ensemble», a-t-elle ajouté, en réclamant de respecter la «vie privée» de la famille «pour faire le deuil de Lisa Marie».

Riley Keough, 33 ans, est une actrice qui a joué dans le blockbuster «Mad Max: Fury Road» et plus récemment dans le film indépendant «Zola». Lisa Marie Presley a également laissé derrière elle deux jumelles, Harper et Finley.