Sur les routes : Tests d'alcoolémie en pagaille

LUXEMBOURG - Entre un cycliste qui titubait au milieu de la route, un homme qui ne retrouvait plus sa voiture et un autre qui roulait à près de 100km/h en agglomération, la police grand-ducale a sorti pas mal d’alcootests cette nuit.

Il était 3h du matin quand la police a remarqué un véhicule qui roulait à vive allure en direction d’Echternach. La patrouille a aussitôt pris la voiture en chasse. Se croyant plus malin, le conducteur a pris un peu d’avance, s’est garé sur une place de parking et a éteint ses feux… Mais la police l’a intercepté et fait souffler dans le ballon. Résultat positif, la procédure habituelle a été enclenchée.