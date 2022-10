Le Luxembourg en bref: Les Ponts et Chaussées vont tester leurs saleuses

Luxair a annoncé ce jeudi une nouvelle ligne et introduit des vols directs entre London City et Anvers, deuxième ville de Belgique, pour la saison hiver 2022/2023 et la période estivale 2023. Pour cet hiver, à partir du 16 janvier 2023, quatre rotations par semaine sont prévues, avec un temps de vol d'une heure. Ainsi, les lundis et mardis les avions de Luxair quitteront Londres à 6h40 pour arriver à Anvers à 8h40 (en comptant une heure de décalage horaire) et feront chemin dans l'autre sens à 9h15. Les jeudis et vendredis les vols partiront à 17h05 de Londres et 19h45 d'Anvers.