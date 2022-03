Serie A - 28e journée : Tevez encore décisif pour la Juventus

Carlos Tevez a marqué le but contre le Genoa (1-0) qui permet aux Turinois de porter leur avance en tête à 17 points, dimanche pour la 28e journée du Championnat d'Italie.

«L'Apache» porte la Juve sur ses épaules. Après son match époustouflant mercredi en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (3-0), avec un doublé et une passe décisive, Tevez a signé sur un exploit personnel le seul but du match. Sur une de ses prises de balle pleine de punch, il s'est décalé vers la droite avant de déclencher une frappe soudaine sous la barre qui a surpris Mattia Perin (25).

L'Argentin en profite pour reprendre seul la tête du classement des buteurs (16 buts), devant Mauro Icardi (Inter Milan) et Jérémy Ménez (AC Milan), qui l'avait rejoint samedi en signant un doublé contre Cagliari (3-1) en match avancé. Et encore, Tevez a raté un penalty détourné par le spécialiste de l'exercice, Eugenio Lamanna (62). Le gardien réserve du Genoa venait d'entrer à la place de Perin, touché à l'épaule dix minutes plus tôt.