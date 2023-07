Des Texanes s’étant vu refuser une IVG racontent leur calvaire

Selon leur plainte déposée en mars, ces exceptions sont définies de manière trop floue, ce qui effraie les médecins et les dissuade de pratiquer un avortement, même dans ce cadre. Les lois texanes prévoient de lourdes amendes et jusqu’à 99 ans de prison pour les médecins pratiquant des avortements illégaux.

«Partout dans le pays»

Elle n’a pu obtenir cette procédure que trois jours plus tard, après avoir fait une septicémie, une infection généralisée qui l’a conduite à passer plusieurs jours aux soins intensifs et a entraîné la perte d’une de ses trompes. «Ce qui m’est arrivé se produit pour des gens partout dans le pays, pas seulement au Texas, a déclaré Amanda Zurawski. Tellement de gens sont affectés par des interdictions similaires, et j’espère le faire savoir plus largement».