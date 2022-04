À la télévision : TF1 a fait fort: Teri Hatcher était dans «Mask Singer»

L'actrice américaine était cachée dans le costume de la coccinelle dans l'émission de la première chaîne française. Une invitée internationale qui a séduit les téléspectateurs, impressionnés.

Certains jurés de «Mask Singer» avaient vu juste: c'est bien Teri Hatcher, l'héroïne de «Desperate Housewives» qui se cachait dans le costume de la coccinelle vendredi soir. Bien aidés par les indices qui indiquaient notamment: «En solo, en duo et même en bande, j’ai volé d’un succès mondial à un autre». Une référence à tous ses succès à la télévision, tels «Loïs et Clark : Les Nouvelles Aventures de Superman» et «Desperate Housewives».