TF1: De belles voix et de l’émotion lors du premier prime de la «Star Academy»

Ils sont au nombre de treize, sept filles et six garçons, âgés de 18 à 25 ans, à rêver de succéder à Anisha, vainqueur en 2022 de la «Star Academy». Au terme de la onzième édition, programmée sur près de trois mois et qui compte James Blunt et Vitaa comme parrain et marraine, le gagnant remportera l’enregistrement d’un album ainsi que 100 000 euros.