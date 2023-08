Découvrez qui a remporté la saison 9 de «The Voice Kids»

Et le vainqueur de la saison 9 de «The Voice Kids» est… Durel! L’adolescent de quatorze ans, membre de l’équipe de Slimane, l’a emporté face à Lucie, le mardi 29 août 2023, après l’élimination de la Mosellane Lou-Agathe, originaire de Sierck-les-Bains, et de Ilyana en milieu de soirée. Et pourtant, la partie était loin d’être gagnée pour l’apprenti chanteur, qui avait déjà passé le casting du télécrochet en 2021, sans succès.