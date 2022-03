Présidentielle française : «TF1» diffusera… «Les Visiteurs» le soir du premier tour

La première chaîne française ne consacrera pas une soirée entière aux résultats du premier tour de l’élection présidentielle, le 10 avril. Une décision inédite dans l’histoire du groupe.

Ainsi, le soir du 10 avril, TF1 diffusera une émission spéciale en direct de 18h30 à 21h20, rapporte le Huffington Post. À cette occasion, journalistes et spécialistes livreront les premières estimations puis commenteront, avec différents représentants des partis, les résultats. Et puis, plus rien. À 21 h 20, la soirée électorale laissera la place à une bonne (?) vieille comédie, à savoir «Les Visiteurs» avec Jean Reno et Christian Clavier.