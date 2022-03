Télécrochet : «TF1» prépare le retour de la «Star Academy»

Selon Le Parisien, la Une relancera le télécrochet à la rentrée de septembre 2022, avec Nikos Aliagas à la présentation.

Après «Masterchef», qui reprendra vie sur France 2, c’est une autre émission de TF1 qui devrait prochainement faire son retour sur le petit écran. D’après les informations du Parisien, la Une a décidé de faire revivre la «Star Academy», télérochet diffusé entre 2001 et 2008 et qui a notamment révélé Grégory Lemarchal, Jenifer, Nolwenn Leroy et Quentin Mosimann.