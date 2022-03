Télévision : TF1 veut trouver son meilleur artiste de l'année

La chaîne lance «The Best». Ce sera sa version de «La France a un incroyable talent», mais en plus spectaculaire.

Ce n'est pas nouveau, les concepts qui marchent sur une chaîne donnent souvent des idées aux concurrents. Après «La France a un incroyable talent», sur M6, voici donc «The Best, le meilleur artiste». La différence? Sur TF1, les candidats sont tous des pros.

Ils seront donc douze par soirée. Douze artistes confirmés venus des quatre coins de la planète et qui auront chacun 2 minutes 30 pour séduire jury et public. Danse, contorsion, magie, jonglage: 54 disciplines seront représentées. «J'aurais eu très peur de participer à un tel show, confie à TF1 Arturo Brachetti, grand maître de la métamorphose et membre du jury. 2'30 c'est court pour donner une carte de visite au monde…».