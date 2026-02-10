Thaïlande : un homme condamné à 50 ans de prison pour outrage à la royauté

Un homme de 43 ans était accusé d’avoir publié sur Twitter dix messages faisant référence au roi. Le jugement a été rendu en son absence, le prévenu vivant en exil.

Thaïlande : Condamné à 50 ans de prison pour des publications contre le roi

Des voix dénoncent la loi sur le crime de lèse-majesté comme un instrument pour étouffer la dissidence et réduire au silence les opposants politiques dans le royaume. AFP

Un Thaïlandais a été condamné au total à 50 ans de prison pour outrage à la royauté, a indiqué, mardi, une organisation locale de défense des droits humains, évoquant une peine historiquement lourde. La loi thaïlandaise sur le crime de lèse-majesté, connue sous le nom d’article 112, protège le roi et sa famille de toute critique.

Phuritikon Sarakul, 43 ans, était accusé d’avoir publié entre 2021 et 2022 dix messages faisant référence au roi, Maha Vajiralongkorn, sur le compte Twitter militant «Guillotine Activists for Democracy». Un tribunal l’a condamné mardi à trois ans de prison par message, soit 30 ans, qui s’ajoutent aux 20 ans dont il avait déjà écopé en décembre, pour d’autres publications sur les réseaux sociaux.

Le jugement a été rendu en l’absence du prévenu, qui vit en exil à l’étranger, a fait savoir à l’AFP l’organisation Thai Lawyers for Human Rights, sans préciser le pays pour des raisons de sécurité. Il s’agit selon elle de «l’une des condamnations les plus lourdes jamais prononcées dans une affaire relevant de l’article 112».

Des voix dénoncent le crime de lèse-majesté

Un vendeur de vêtements de 32 ans, Mongkol Thirakot, avait été condamné en 2024 à plus de 50 ans de prison pour des publications Facebook insultant la monarchie. Anchan Preelert, une ancienne fonctionnaire condamnée à 43 ans de prison, a elle été libérée en août 2025 dans le cadre d’une grâce royale après avoir passé environ huit ans derrière les barreaux.

Selon Thai Lawyers for Human Rights, près de 300 personnes ont été poursuivies depuis 2020 et des manifestations d’ampleur accompagnées de critiques sans précédent à l’encontre du roi. Des voix dénoncent la loi sur le crime de lèse-majesté comme un instrument pour étouffer la dissidence et réduire au silence les opposants politiques dans le royaume.

Le Parti du peuple, très populaire auprès de la jeunesse thaïlandaise, avait fait campagne en 2023 pour une réforme de la loi. Mais le sujet n’a pas été à l’ordre du jour des dernières élections législatives, remportées dimanche par un parti conservateur devant la formation réformiste.

