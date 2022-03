Grande-Bretagne : Thatcher plus populaire que Churchill

Les Britanniques préfèrent «Maggie» à son prédécesseur Winston Churchill, selon une enquête publiée mercredi.

La «Dame de fer», morte lundi à Londres, à l'âge de 87 ans, est plus populaire en Grande-Bretagne que Winston Churchill, d'après un sondage de l'institut YouGov pour le quotidien The Sun publié mercredi. Elle devance le héros de la Seconde Guerre mondiale de quatre points, avec respectivement 28 et 24% d'opinions favorables.