Gagne tes places!: The Abba Story revient au Casino 2000 le 17 juin prochain

Concert

Un véritable hommage musical qui vous transportera dans les années 70 d'une manière très impressionnante. La ressemblance physique et vocale est telle que vous aurez l'impression de regarder Agnetha, Björn, Benny & Anni-Frid.

La mise en scène de cette comédie musicale exceptionnelle est soutenue par de nombreuses projections. «Waterloo», «Mamma Mia», «Dancing Queen», «Fernando», «Take a chance on me», «Money, money, money» et bien d'autres… Tous les hits seront interprétés pour revivre les plus grands instants d'ABBA. L'un des meilleurs hommages au groupe disco avec 370 millions d'albums vendus dans le monde!