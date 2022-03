Concert au Luxembourg : The Avener promet «un set festif et electro»

LUXEMBOURG - Le DJ et producteur français revient au Grand-Duché pour un DJ set, vendredi soir, à l'Atelier.

«L’essentiel»: Gardez-vous un bon souvenir de la tournée «Flash Deep», qui était passée au Luxembourg il y a trois ans?

The Avener: Oui, carrément! C’était une des dernières dates de la tournée, et on avait eu une super réaction du public. Avec Joris Delacroix, Feder et Synapson, chacun apportait sa touche, c’était super fédérateur. Même si je n’avais pas ma scénographie complète.

Vous en avez plusieurs, à ce propos. Comment fonctionnez-vous à ce niveau?

En toute honnêteté, ça dépend souvent du budget. Quand j’en ai la possibilité, je me produis avec deux batteurs, un bassiste, un guitariste et deux chanteurs. J'aime pouvoir restituer l’aspect collaboratif de ma musique.

À l’Atelier, vos fans auront droit à un DJ set?

Oui, mais j’aurai aussi mes claviers et mes machines. Ce sera plus festif et électro, moins acoustique. Je vais proposer quelques clins d’œil, avec des classiques plus anciens, pas forcément club. Et cette date sera aussi l’occasion de tester quelques nouveaux morceaux que j’ai composés depuis un an et demi en studio.

Travaillez-vous d'ailleurs sur le successeur de «The Wanderings of the Avener»?

Oui, et j’ai plus de 80 morceaux prêts, il me faudra faire des choix! Avec ce nouveau disque, inspiré par la scène et les voyages, j’ai envie de fédérer encore davantage, de gommer la frontière entre musique commerciale et underground. Ce sera différent, tout en gardant le côté sexy. Très pop et très musical, en tout cas.