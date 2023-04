Netflix: «The Crown»: voici à quoi ressemblent Kate et William

Les choses se précisent pour la dernière saison de «The Crown», dans laquelle il se pourrait que l’on voie la princesse Diana dans son cercueil. Si l’on ne connaît pas encore la date exacte de mise en ligne des épisodes, Netflix vient de publier les premières photos de Meg Bellamy et d’Ed McVey, dans les rôles de Kate et William.

Les deux acteurs britanniques incarneront le prince et sa future épouse à l’époque à laquelle ils se sont rencontrés, à l’université de St Andrews, en Écosse, en 2001. La 6e saison de la série contre laquelle le prince Philip avait songé à porter plainte se concentrera sur la fin des années 1990 et le début des années 2000, et devrait donc commencer par le décès de Lady Di, le 31 août 1997, à Paris.