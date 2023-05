Monde virtuel: «The Duchy» se veut un Google 3D du Luxembourg

«Le projet vise à créer une version virtuelle et réaliste du Luxembourg, avec des lieux, des monuments et des points de repère (exemple: futur tracé du tramway vers le Findel) placés tels qu'ils existent dans la réalité, explique Guillaume Chatelain. Les entreprises peuvent initialement être référencées comme dans Google, mais en 3D, où les sites web deviennent des magasins virtuels et offrent une nouvelle façon de faire de la publicité et d'expérimenter des services. Nous avons par exemple créé un cinéma virtuel pour Kinepolis».