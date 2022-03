A Hollywood – «The Hateful Eight» de Tarantino sur les rails

À Hollywood : «The Hateful Eight» de Tarantino sur les rails

Samuel L. Jackson a twitté une photo d'une réunion de travail entre le réalisateur et les comédiens de son prochain film, dont le tournage est imminent.

L'affaire avait fait grand bruit: en janvier 2014, le scénario de «The Hateful Eight» à peine terminé avait fuité sur Internet. Du coup, son réalisateur, Quentin Tarantino, avait porté plainte contre le site qui avait diffusé le scénario, et affirmé ne plus vouloir faire le film.

Il a heureusement changé d'avis. L'un des interprètes, Samuel L. Jackson, a twitté une photo d'une réunion sur laquelle on voit Tarantino et quelques-uns de ses acteurs, parmi lesquels Michael Madsen, Jennifer Jason Leigh, Kurt Russell, ou encore Bruce Dern. Samuel L. Jackson commente: «Direction la neige, bientôt!». Et pour cause, puisque le tournage de ce western doit commencer en décembre dans le sud-ouest du Colorado.