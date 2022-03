The Notwist s'essaient à la pop existentialiste

The Notwist, têtes de proue de la scène électro-pop munichoise, ont mis la barre encore plus haut qu'ils ne l'avaient fait avec le CD précédent, «Neon Golden».

Ce qu'on remarque sur «The Devil, you + me», c'est que le groupe a tenté de retourner vers quelque chose de plus organique, délaissant le sampling et s'entourant, pour changer, d'un vrai orchestre.