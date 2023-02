Luxembourg: The Office mise sur une vie de bureau paisible

Fabrice est employé indépendant dans la finance entre la Suisse et le Luxembourg. N'ayant pas de bureau fixe, il a choisi cet immeuble du centre-ville où il s'y sent presque comme à la maison. «J'y suis presque tous les jours. L'avantage est qu’on garde le côté social d'une vie de bureau. Et c’est beaucoup plus professionnel pour recevoir ses clients que la maison», avoue l’employé.

LUXEMBOURG – Entre le bureau et la maison, The Office veut offrir à ses coworkers un espace pour travailler aussi agréable que pragmatique.

«Je pensais que le coworking n'était pas pour moi, j'ai découvert ce concept un peu par hasard il y a quatre ans». Fabrice est employé indépendant dans la finance entre la Suisse et le Luxembourg. N'ayant pas de bureau fixe, il a choisi cet immeuble du centre-ville où il s'y sent presque comme à la maison. «J'y suis presque tous les jours. L'avantage est qu’on garde le côté social d'une vie de bureau. Et c’est beaucoup plus professionnel pour recevoir ses clients que la maison», avoue l’employé.

Dans cet espace de coworking, comme dans les deux autres de l'entreprise The Office, implantés à Luxembourg, tout est fait pour garantir le bien-être des travailleurs, grâce à l'aménagement et aux équipements en misant aussi sur une touche de vert. Des plantes ont été installées un peu partout. «On a remarqué que cela rendait vraiment les gens heureux et en plus, elles filtrent l’air. Nous ne sommes pas encloisonnés avec l’air conditionné», assure Sebastian Van Overtfeldt, le managing director de The Office.